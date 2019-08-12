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10 причин посетить Comic Con Ukraine 2019

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10 причин посетить Comic Con Ukraine 2019
В Киеве состоится международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine Фото: comiccon.ua

21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.

В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году одним из хедлайнеров фестиваля заявлено Джона Ромеро, соавтора видеоигры - Doom.

Увеличится территория фестиваля 2018 - 20 тис кв.м. 2019 - 30 тис. кв.м.

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Gazeta.ua предлагает 10 причин почему Comic Con Ukraine 2019 пропустить нельзя:

1. Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене. Призовой фонд для косплееров и танцевальных команд - 100 000 грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.

2. Выступления "звездных" гостей и автограф-сессии. Именно здесь вы встретитесь с Джоном Ромеро, чей визит будет проходить благодаря компании Acer и другими звездами поп-культуры. В прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.

3. Официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото стенды.

4. Зона настольных игр и зона живых ролевых игр - LARP.

5. Наибольший гик-маркет страны, специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель из Франции - автор графической адаптации романа Бальзака "Отец Горио" и Джон JagoDibuja Герра из Колумбии - серия стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

6. Выступления музыкальных групп: Magic Sword - известные саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number - создатели трека к трейлеру Thor: Ragnarok и еще группы Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

7. Игровые турниры

8. Квесты

9. Подарок для фанатов Звездных Войн - полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing из Германии.

10. Фудкорт, бары и зоны отдыха на любимой локации Киева.

Премьера украинского комикса "Воля" стала одной из самых заметных событий прошлогоднего Киев Комик Кона. 6-7 мая фестиваль популярной культуры в третий раз прошел в столице.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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