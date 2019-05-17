Сергея Лазарева поймали на плагиате

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на Евровидении попался на плагиате.

Автор: eurovision.tv Сергей Лазарев на Евровидении 2019

Идея номера артиста очень похожа на выступление представительницы Северной Македонии Тамары Тодевськои. В обоих конкурсантов концепция постановки основывается на зеркальных экранах, которые размещаются в центре сцены.

Автор: eurovision.tv Тамара Тодевская на Евровидении 2019

Лазарев уже успел прокомментировать эту ситуацию. В интервью одному из российских СМИ он рассказал, что также заметил некоторое сходство номеров. Но, по его мнению, главное, чтобы песня вызвала эмоции у зрителя.

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Сергей Лазарев выступит на песенном конкурсе под 13 номером, а Тодевська петь 17-й, передает Сегодня.

16 мая после второго полуфинала "Евровидения-2019" определились еще 10 участников, которые будут выступать в суперфинале, 18 мая.