Макаревич написал песню о разгоне протестов в Москве

Песня посвящена сотрудникам правоохранительных органов, которые "бьют безоружных резиновой палкой" Фото: facebook.com/makarevichav

Российский музыкант Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированного митинга в Москве.

Песня посвящена сотрудникам правоохранительных органов, которые "бьют безоружных резиновой палкой", пишет Апостроф.

"Я знаю, зачем тебе рация, каска и едкий в баллончике газ. Скажи, зачем тебе черная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который, по факту, готов "мочить" неразумных врагов. Только я считаю, задача у маски немного другая: она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно", - говорится среди прочего в тексте песни.

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Видео певец и оппозиционер опубликовал на Facebook-странице.

27 июля во время протестов в Москве силовики задержали 1373 человека. Люди вышли на митинг из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Среди них - оппозиционер Илья Яшин, председатель "Партии изменений" Дмитрий Гудков, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.