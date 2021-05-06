В Мукачево зацвела самая длинная аллея сакур: атмосферные кадры

В Мукачево на Закарпатье началось массовое цветение сакур. Покрываться розовым цветом деревья начали в эти выходные.

Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского горсовета.

Фото: mukachevo-rada.gov.ua

Аллея сакур на ул. Ужгородской самая длинная в области. Ее протяженность - 1371 м. Высадили аллею восемь лет назад, здесь уже растет 287 деревьев.

Всего в городе высадили 7 тыс. сакур на 30 улицах. Общая длина улиц с деревьями японской вишни - более 4 км.

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Массовое цветение сакур началось и в Ужгороде на Закарпатье. Первые деревья расцвели на ул. Таможенной.