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вторник, 03 декабря 2019 17:09

В Лондоне вручили Fashion Awards-2019 - яркие фото с красной дорожки
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Барбара Палвін, Джорджіо Армані, Сара Сампайо та Ніколас Хоулт
Фото: REUTERS / Lisi Niesne
Модель года Адут Акеч в платье Valentino
Актиса Елли Бамбер
Актриса Эмма Робертс
Актриса Нооми Рапаш

В начале недели в Лондоне состоялась церемония награждения премии Fashion Awards 2019 - мировой награды, вручаемой за большие достижения в индустрии моды.

Вечером 2 декабря Royal Albert Hall съехались всемирно звезды фэшн-индустрии и шоубизнеса.

В этом году на ее красной дорожке блистали Джулия Робертс и Джорджио Армани, Анна Винтур и Эдвард Еннинфул, Рианна и Кейт Бланшетт, Рози Хантингтон-Уайтли и Ирина Шейк, Наоми Уоттс и Сандра О.

Наряд, который звезды выбрали для красной дорожки, вызвало особое внимание поклонников моды.

Так Эмилия Кларк - платье Schiaparelli, Джулия Робертс и Кейт Бланшетт, которые с удовольствием позировали с 85-летним Джорджио Армани, одели платье Armani Prive. Рианна выбрала платье собственного бренда Fenty.

Все они собрались, чтобы поздравить лауреатов премии. Так, героем вечера стал Дэниэл Ли, креативный директор Bottega Veneta, который удостоился главных призов церемонии.

Автор: vogue.ua
  Модельер Дэниел Ли получил главные награды
Модельер Дэниел Ли получил главные награды

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Лауреатами премии Fashion Awards 2019 стали:

Дизайнер года - Дэниэл Ли для Bottega Veneta,

Лучший дизайнер аксессуаров - Дэниэл Ли для Bottega Veneta,

Бренд года - Bottega Veneta,

Лучший британский дизайнер женской одежды Дэниэл Ли для Bottega Veneta,

Лучший британский дизайнер мужской одежды - Ким Джонс для Dior Men,

Лучший британский молодой дизайнер женской одежды - Реджина Пио для Rejina Pyo,

Лучший британский молодой дизайнер мужской одежды - Беттани Уильямс для Bethany Williams,

Бизнес-лидер - Ремо Руффинена для Moncler,

Модель года - Адут Акеч,

Лучший бренд - собственная марка певицы Рианны Urban luxe Fenty.

Рианну заподозрили в беременности после ее появления на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards-2019 с округлым животиком.

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03
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