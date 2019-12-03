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вторник, 03 декабря 2019 15:23

Рианна беременна? Фанатов заинтриговали фото певицы
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Поклонники Рианны предполагают, что звезда может быть беременна
Фото: REUTERS
Поклонники Рианны предполагают, что звезда может быть беременна
Поклонники Рианны предполагают, что звезда может быть беременна
Поклонники Рианны предполагают, что звезда может быть беременна

Рианну заподозрили в беременности после ее появления на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards-2019 с округлым животиком.

Церемония вручения Fashion Awards-2019 состоялась поздно вечером 3 декабря в Лондоне.

Гостями церемонии были многочисленные селебритис - звезды шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. Среди них папарацци заметили Барбадосская певица Риану.

Для этого вечера звезда выбрала короткую обтягивающих платье мятного цвета собственного бренда Fenty и длинную прозрачную накидку в тон.

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Как позже заметили поклонники певицы, на фото Рианна старательно прячет живот от папарацци. Необычную округлость которого смогли таки рассмотреть на фотографиях.

Поскольку ранее звезда намекала, что планирует свадьбу и не прочь родить ребенка, фанаты заподозрили, что Рианна беременна.

Барбадосская певица 31-летняя Рианна порадовала поклонников новым откровенным фото на странице в Instagram. Снимок был сделан для рекламной кампании новой коллекции ее бренда Savage x Fenty.

УНИАН
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Дата
03
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