Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере

Фото: Instagram

Барбадосская певица 31-летняя Рианна порадовала поклонников новым откровенным фото на странице в Instagram. Снимок был сделан для рекламной кампании новой коллекции ее бренда Savage x Fenty.

На фотографии знаменитость позирует, лежа на розовом кресле. Она одета в черные колготы с названием своего бренда и черном бюстгальтере. Сексуальный образ подчеркнула вечерним макияжем и серебристым бусами.

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Снимок набрал более 3 млн лайков. В подписи певица анонсировала выпуск праздничной коллекции своего бренда, созданной Джалилем Вивером - ее личным стилистом и младшим креативным директором бренда Fenty.

Недавно Рианна поделилась в сети пикантным видео. Откровенный ролик появился в Instagram и набрал более 10 млн просмотров.