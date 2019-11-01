 
Ексклюзивы
1/5
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 54
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3141
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1080
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1782
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 693
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 945
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14166
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1953
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7632
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1476
Фото
Все фото
3
4
4
14
3
Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
Леся Никитюк исследовала Украину на желтом &quot;Богдане&quot;
Леся Никитюк исследовала Украину на желтом "Богдане"
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Самая богатая девушка мира соблазнила сеть сексуальным Playboy-образом
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете &quot;Танцев со звездами&quot;
Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете "Танцев со звездами"
Видео
Все видео
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"
Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1782
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 945
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1476
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1476
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6282
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 261
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
пятница, 01 ноября 2019 14:21

Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
3

  Комментировать

В мае 2019-го Рианна и LVMH запустили бренд Fenty
Фото: Instagram
В мае 2019-го Рианна и LVMH запустили бренд Fenty
Рианна выпустила фотоальбом, который включил 1050 кадров на 504 страницах

Барбадосская певица 31-летняя Рианна порадовала поклонников новым откровенным фото на странице в Instagram. Снимок был сделан для рекламной кампании новой коллекции ее бренда Savage x Fenty.

На фотографии знаменитость позирует, лежа на розовом кресле. Она одета в черные колготы с названием своего бренда и черном бюстгальтере. Сексуальный образ подчеркнула вечерним макияжем и серебристым бусами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями

Снимок набрал более 3 млн лайков. В подписи певица анонсировала выпуск праздничной коллекции своего бренда, созданной Джалилем Вивером - ее личным стилистом и младшим креативным директором бренда Fenty.

Недавно Рианна поделилась в сети пикантным видео. Откровенный ролик появился в Instagram и набрал более 10 млн просмотров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Во Львове началось восстание

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

Нашли новый способ борьбы с дифтерией

Самое читаемое
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 1 Просмотров: 25002
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 13158
&quot;Разрезали череп&quot; - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
"Разрезали череп" - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк Просмотров: 11808
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 11448
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования 1 Просмотров: 10090
Знаменитости
Сбросила 23 кило и покинула шоу - десятый выпуск "Взвешенных и счастливых"
Сбросила 23 кило и покинула шоу - десятый выпуск "Взвешенных и счастливых" Просмотров: 216
89-летний Григорий Чапкис рассказал о молодой любимой
89-летний Григорий Чапкис рассказал о молодой любимой Просмотров: 135
В бикини с пайетками: Леся Никитюк показала горячее фото с пляжа
В бикини с пайетками: Леся Никитюк показала горячее фото с пляжа Просмотров: 1440
Леся Никитюк исследовала Украину на желтом "Богдане"
Леся Никитюк исследовала Украину на желтом "Богдане"
4
 Просмотров: 1116
С Кевина Спейси сняли обвинение
С Кевина Спейси сняли обвинение Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Зеленский устал - Богдан
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
4
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
Голосов: 38927
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua