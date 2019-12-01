Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии

Фото: znaj.ua

Украинская певица Настя Каменских появилась на премии M1 Music Awards-2019 без нижнего белья.

На своей странице в Instagram звезда выложила видео, где она позирует на красной дорожке в роскошном черном платье с вырезом, который демонстрирует, что в певицы нет трусиков.

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Вручение премии состоялось вчера в столичном Дворце спорта. В этом году Каменских получила победу сразу в двух номинациях: "Певица года" и "Червона рута".

M1 Music Awards-2019 проходит в Украине пятый год подряд. Организаторы мероприятия отмечают наградами достижения исполнителей в 10 номинациях.