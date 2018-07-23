Шевелюра как у взрослого: шестимесячная японка покорила соцмережи своей прической

Фото: boredpanda.com

Шестимесячная японка Чанко стала звездой социальных сетей.

Девочке повезло родиться с роскошной шевелюрой, - передает РадиоЛюкс.

Уже сейчас у ребенка длина и густота волос как у взрослого человека. Благодаря своей внешности Чанко стала настоящей звездой Instagram в Японии.

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В настоящий момент у девочки 39 тисс пидписникив в фотосообществе.

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