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воскресенье, 22 июля 2018 05:28

Мужчина превращает своих детей в сказочных героев: впечатляющие фото
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Автор: edinstvennaya
  Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей
Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей

Фотограф Джон Вильгельм часто использует в качестве моделей собственную семью. Затем редактирует фото так, чтобы фотографии запомнились детям на всю жизнь.

Одна из последних работ фотохудохника - серия о сказочных героях, пишет "Единственная".

Вильгельм изобразил детей в образах принцессы, восточного героя, Маугли. Также добавил фото, охудожественные по собственной фантазии.

Что получилось у мастера на этот раз - смотрите в фотогалерее Gazeta.ua.

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Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей
Фото: edinstvennaya
Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей
Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей
Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей
Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей

Фотограф из Польши Изабелла Урбаниак показала, как должно выглядеть детское лето без гаджетов. На фотографиях дети ловят рыбу, забавляются в сене, бегают полями, обнимаются с животными, играют друг с другом. При этом выглядят невероятно счастливыми.

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