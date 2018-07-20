Мужчина превращает своих детей в сказочных героев: впечатляющие фото

Автор: edinstvennaya Джон Вильгельм создает серии художественных фоторабот. В качестве моделей выбирает своих детей

Фотограф Джон Вильгельм часто использует в качестве моделей собственную семью. Затем редактирует фото так, чтобы фотографии запомнились детям на всю жизнь.

Одна из последних работ фотохудохника - серия о сказочных героях, пишет "Единственная".

Вильгельм изобразил детей в образах принцессы, восточного героя, Маугли. Также добавил фото, охудожественные по собственной фантазии.

Что получилось у мастера на этот раз - смотрите в фотогалерее Gazeta.ua.

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Фото: edinstvennaya

Фотограф из Польши Изабелла Урбаниак показала, как должно выглядеть детское лето без гаджетов. На фотографиях дети ловят рыбу, забавляются в сене, бегают полями, обнимаются с животными, играют друг с другом. При этом выглядят невероятно счастливыми.