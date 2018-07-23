Родился ребенок с уникальним весом

Появиться на свет девочке Варваре помогали сразу несколько акушеров. Фото: gazeta.lviv.ua

В городе Желтые Воды Днепропетровской области родился ребенок весом 5,2 кг.

Родителей новорожденной девочки, которую назвали Варварой, врачи предупреждали о том, что ребенок будет не маленькой, - пишет "Вголос".

Мама девочки решила, что рожать она сама. Хотя медики предлагали кесарево сечение.

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Роды были долгими. Появиться на свет девочке Варваре помогали сразу несколько акушеров. На ушах стоял весь персонал роддома.

"Риски рождения крупных детей присутствуют, потому что это усилие, которое нужно выполнять матери для рождения ребенка. Мама со своей задачей справилась. Врачи говорят, что кроха вполне здорова ", - рассказал Игорь Жовтоштан, ординатор акешерсько-гинекологического отделения.

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