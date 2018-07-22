У Луценко родилась внучка

У детей Луценко родилась дочь. Фото: "Радио Свобода"

Генпрокурор Украины Юрий Луценко стал дедом.

Об этом 22 июля сообщила жена Луценко, нардеп от БПП Ирина Луценко в Facebook.

"У Саши и Насти родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - сообщила она.

Добавила, что при том, что у неё есть двое сыновей, она всегда мечтала о девочке.

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Луценки воспитывают двух сыновей - Александра (1989 года рождения) и Виталия (1999 года рождения).

Опубликовали официальные фото с крестин принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Церемония состоялась 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймского дворца.