Показали официальные фото из королевских крестин принца Луи

Фото: MATT HOLYOAK

Опубликовали официальные фото с крестин принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Церемония состоялась 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймского дворца.

Автор всех фото - фотограф Мэтт Холиоук, сообщает ВВС.

"Была очень непринужденная атмосфера, все были в отличном настроении, работать было одно удовольствие", - сказал Холиоук.

Фотографии сделаны в официальной резиденции королевской семьи - утренней комнате и в саду Кларенс-хаус. Семья герцога и герцогини Кембриджских на фото с тремя детьми. Кроме них на фотографиях: принц Гарри и его жена Меган, принц Чарльз и его жена Камилла, а также семья Миддлтон - родители Кейт, брат Джеймс и сестра Пиппа.

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Церемония крестин длилась 40 минут. Герцогиня рассказала, что сын вел себя спокойно, все время дремал.

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Холиоук ранее был фотографом на церемонии, посвященной 70-й годовщине свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа.

Принц Луи родился 25 мая и стал третьим ребенком Кейт Миддлтон и принца Уильма.