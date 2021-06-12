Родители стелют лижнык на порог, когда провожают сына или дочь к браку

Фото: Фото предоставила Ганна Копильчук

На Гуцульщине до сих пор популярны старые лижныки - одеяла из овечьей шерсти, которыми когда-то укрывались или вешали на стену как украшение.

В селе Яворов Косовского района Ивано-Франковской области лижныки делают 60 женщин. Это село называют столицей лижныков. Также их изготавливают на Буковине и Закарпатье.

Мастер Анна Копильчук переняла это умение от матери и бабушки. Делает лижныки с детства. Она рассказала Gazeta.ua историю этого изделия.

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"Название происходит от слова "лежать", но лижнык имел много других назначений. Был с гуцулами всегда. Делали только из овечьей шерсти. В Карпатах занимались преимущественно овцеводством, потому что из-за холмистой местной земли ее невозможно вспахать или скосить. Из овец жили - шерсть на одежду, мясо и молоко на еду", - говорит.

По словам мастерицы, лижнык был в каждой гуцульской хате. Если кто имел больше земли, то был богаче, и мог позволить себе повесить его на стену.

"Невеста или жених на Гуцульщине не будут без лижныка. Их до сих пор, как и прежде, стелют на порог отец с матерью, когда провожают сына или дочь к браку. Поверх головы кладут калач с вышитым рушником. Лижнык символизирует тепло и любовь. Верят, что овца - благословенное Богом животное. На образах Иисуса нет ни с одним животным, кроме ягненка. Приданое невесты обычно состояло из лижныка, коровы, овец".

В интернете опубликовали мультфильм "История гор". Это три анимационные эпизоды о гуцулах и Гуцульщине. Их создали аниматоры с Hutsul Art Production.