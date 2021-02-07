Разгневанный Медведчук, военный переворот и наводнение. Как мир прожил неделю - в фото

В Украине протестуют против еще не закрытых прокремлевских каналов. В России массовые аресты.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными событиями недели в фотографиях.

УКРАИНА:

Автор: REUTERS

3 февраля на утреннем заседании Верховной Рады сопредседатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук (в центре) и другие пророссийские депутаты окружили трибуну и возмущались по поводу санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В ночь на 3 февраля провайдеры выключили эти каналы из эфира.

Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против народного депутата от "Опозиційної платформи — За життя" Тараса Козака. Подписал указ 2 февраля. Ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Также санкции применили к телеканалам, официальным владельцем которых является Козак. Фактически принадлежат Виктору Медведчуку, куму президента РФ Владимира Путина.

Автор: Getty Images

В селе Гайдары Харьковской области сурок Тимка III спрогнозировал приход весны в Украину. Из домика четвероногого предсказателя достала Надежда Токарная. Она дочь хранителя традиции Дня сурка и начальника биостанции Виктор Токарский, умершего в прошлом году.

Автор: Getty Images

Медик и священник общаются с пострадавшие от пожара в областной инфекционной клинической больнице в Запорожье. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 3 февраля, около 23:25. Горело на 1-м этаже пятиэтажного здания в реанимационном отделении главного корпуса. Возгорание возникло в одной из палат-боксов, где лечатся больные Covid-19. В 00:19 пожар удалось ликвидировать. Погибли 4 человека - 3 пациента и 26-летняя врач, которая была на дежурстве. Восемь человек спасли.

Автор: Getty Images



В столичном Художественном арсенале модели дефилируют под звуки оркестра. Демонстрируют наряды от турецкого дизайнера Джихана Накара. Свой бренд CIHAN NACAR представил 5 февраля на открытии Ukrainian Fashion Week. В цветовой гамме колекции романтических платьев преобладали пастельные оттенки лавандового, песочного и зеленого. В этом году "Украинская неделя моды" прошла в закрытом формате, без зрителей.

Автор: Сергей Старостенко

Демонстранты пытаются прорвать кордон правоохранителей. У телеканалов "Интер" и "Наш" прошли протесты против их деятельности. Здания взяли под усиленную охрану полиции. "Закройте русский помойку", - выкрикивали пикетчики. Организаторами митингов является "Основа майбутнього", "Правий сектор" и Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Сокіл". "Интер" нарушил все границы морали и все границы Уголовного кодекса в плане пропаганды сепаратизма и антиукраинских сил, начиная еще с 2014 года ", - заявил один из участников митинга Виталий Черный.

Мир:

Автор: REUTERS

Греческий реставратор Венизелос Гаврилакис и его помощник Асли Эрели работают над очисткой и восстановлением царских врат начала XVII в. в одной из православных церквей Стамбула, Турция. Ученые уже сохранили иконы, фрески и исторические артефакты в 25 христианских храмах города. В прошлом году Турция объявила о планах превратить собор Святой Софии, а также другие церкви византийского периода из музеев в мечети.

Автор: Getty Images

На ферме возле города Теочело в мексиканском штате Веракрус собирают урожай кофейного дерева. Правительство Мексики призывает граждан потреблять побольше кофе местного производства. Из-за пандемии Covid-19 и закрытия во всем мире заведений общественного питания значительно уменьшился экспорт этого напитка из Мексики. Кофе из штата Веракрус считается самым элитным из мексиканских сортов.

Автор: Getty Images

В немецком городе Бонн из берегов вышла река Рейн. Этому способствует таяния снегов и обильные осадки. Это самое сильное наводнение за последние десятилетия в стране. В Бонне уровень воды повысился до 8,5 м.

Автор: Getty Images



Кошачьи лемуры едят праздничное блюдо в сафари-парке китайского города Наньтун. Животных угощают в честь дня Бога кухни. В Китае этот праздник еще называют Малый Новый год. Отмечают за неделю до Нового года по лунному календарю. По поверью в этот день покровитель домашнего уюта и тепла Цзао-ван отправляется на небеса, чтобы рассказать как вели себя хозяева дома в котором он живет. Во время приготовления к его проводов все члены семьи стараются вести себя особенно вежливо и внимательно друг к другу. Готовят ритуальную ужин с большим количеством сладостей для того, что бы рот Бога кухни был занят вкусной едой, и он немного меньше говорил.

Новый Год 2021 год в Китае начнется 12 февраля.

Автор: REUTERS

В столице Таиланда Бангкоке у посольства Мьянмы собрались сторонники партии "Национальная лига за демократию". Протестуют против ареста ее лидера Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьин. 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Власть захватил генерал Мин Аун Хлаинг. Поводом стали результаты парламентских выборов. Армия заявила, что голосование было сфальсифицировано и партия НЛД незаконно получила большинство мандатов.

Автор: REUTERS

Российский ОМОН задерживает митингующих в центре Москвы. В России люди вышли на улицы после того как оппозиционного лидера Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии. Только в Москве 972 человека получили административные аресты за участие в акциях протеста в период с 23 января по 2 февраля. Наиболее распространенными статьями для привлечения к ответственности митингующих стали неповиновение распоряжению полицейского и нарушение порядка публичного мероприятия. В целом же в суд поступило 4908 дел об административных правонарушениях.Российские СМИ сообщают, что задержаны спят на голых нарах, ведь матрасы им никто не выдавал. Они находятся в антисанитарных условиях, есть проблемы с передачами. Их помещают в камеры по 25-30 человек, которые на самом деле рассчитаны для 8 человек. Правоохранители издеваются. Родственники задержанных называют такие СИЗО "концлагерями Путина".