Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото

Фотоподборка запрещенных в СССР документальных снимков обычной советской жизни может шокировать людей, выросших в другие времена или в другой стране. Тотальная бедность и существование на грани выживания "на благодаря, а вопреки" - это то, что на самом деле характеризует жизнь советских людей.

Фотобидбирку, что иллюстрирует настоящую жизнь в СССР 1980-х годов, публикует mirovich.media.

Кадры, представленные в подборке, сделанные фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым.

Фото: mirovich.media

И Воробьев, и Соколаев работали обычными советскими фотографами. В рабочее время снимали передовиков производства, советские праздники или работу роторной жатки для местной прессы.

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И время от времени делали фотографии, так сказать, "для себя". Но жизнь, запечатлено на этих снимках, разительно отличалась от того, что публиковала советская пресса.

Неудивительно, что большинство этих снимков в СССР были запрещены - их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать милицию или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" - хотя он только снимал все, что видел вокруг.

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