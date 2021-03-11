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четверг, 11 марта 2021 08:54

Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
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Фотоподборка запрещенных в СССР документальных снимков обычной советской жизни может шокировать людей, выросших в другие времена или в другой стране. Тотальная бедность и существование на грани выживания "на благодаря, а вопреки" - это то, что на самом деле характеризует жизнь советских людей.

Фотобидбирку, что иллюстрирует настоящую жизнь в СССР 1980-х годов, публикует mirovich.media.

Кадры, представленные в подборке, сделанные фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым.

Продажа бараньих костей. Улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 1980-е годы
Фото: mirovich.media
Очередь за ликеро-водочными изделиями
Женщина после родов лежит на каталке в коридоре отделения со стаканом кефира в руках. 1981.
Очередь к продуктовому магазину
Женщина во дворе советской многоэтажки на костре обжигает перья с тушки тощей курицы, 1980-е годы

И Воробьев, и Соколаев работали обычными советскими фотографами. В рабочее время снимали передовиков производства, советские праздники или работу роторной жатки для местной прессы.

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И время от времени делали фотографии, так сказать, "для себя". Но жизнь, запечатлено на этих снимках, разительно отличалась от того, что публиковала советская пресса.

Неудивительно, что большинство этих снимков в СССР были запрещены - их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать милицию или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" - хотя он только снимал все, что видел вокруг.

Фотограф Артур Бондарь нашел семейный фотоархив людей, которые в период Второй мировой войны жили на территории Австрии. Она после аншлюса стала частью Третьего рейха.

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