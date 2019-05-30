Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев

Фото: .facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ поделились фотографиями с тренировок спецназовцев. Военные отрабатывали способы вывода групп специального назначения воздушным путем.

"В зависимости от поставленных задач разведчики могут быть доставлены в район выполнения боевой/учебно-боевой задачи на парашютных системах типа "КРЫЛО", ГНС, ПВ-3 (парашют водолазный), безпарашутним десантированием по-штурмовом на системе съемный обладания" КАНАТ-1 ", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки. Парашютные системы типа "Крыло" является наиболее современными, говорится в сообщении. Но они мало распространены и требуют высокой опытности и обученности личного состава.

"Приоритетом для Сил Специальных Операций является переход на парашютные системы типа крыло, но в то же время мы не отказываемся от более" устаревших "парашютных систем, которые могут быть применены узкопрофильные как парашют водолазный ПВ-3, и массово как парашютная система ДПС", - сообщают в штабе ВСУ.

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