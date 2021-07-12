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понедельник, 12 июля 2021 13:09

"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
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Гуцул построил дом-музей во дворе и сохраняет древние вещи региона
Фото: Фото предоставил Василий Тупилюк
Гуцул построил дом-музей во дворе и сохраняет древние вещи региона
Гуцул построил дом-музей во дворе и сохраняет древние вещи региона
Гуцул построил дом-музей во дворе и сохраняет древние вещи региона
Гуцул построил дом-музей во дворе и сохраняет древние вещи региона

Василий Тупилюк из села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области во дворе построил прототип дедового дома 1870 года.

Оригинал деда Семена разобрали только в 1975-м, когда мужчине был 21 год.

Gazeta.ua Василий Тупилюк рассказал, что хорошо помнит, как все выглядело, поэтому в 2009 году взялся за строительство и создал музей.

"Все это ради того, чтобы сохранить гуцульские традиции, язык, одежду, украшения и другие достижения. Первый экспонат - бартка, которую купил у знакомого на рынке. Отдал за мешок муки высшего сорта. Вещь с 1914 года, на ней выбиты буквы УСС, то есть принадлежала Украинскому сечевому стрельцу. Начал собирать старые гуцульские вещи, кое-что сам делал в мастерской".

Все гуцульские дома имеют типичное строение, по словам Василия Тупилюка.

"Гуцулы всегда строили дом окнами к солнцу. Были три основные помещения - входные хоромы, слева - дом-ливачка, справа - дом-правачка. Они - отражение одна другой, только печи по разные стороны. В ливачке справа, в правачке - слева. Дома гуцулы строили на кичере - это гора, что снизу залесенная, а наверху имеет пробелы из-за вырубки леса".

Гуцул никогда не хотел строить дом у реки.

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"Тогда получалось, что дом в ущелье между горами. Гуцулу в нем душно и тесно. Ему надо наверху жить, чтобы далеко было видно. Чтобы волки не съедали овец, к домам решили достраивать замки. С левой и правой стороны были помещения, что назывались клетями. От одного клетя ко второму прикрепляли крышу к дому на длину клетей и строили сарай позади. Он утеплял северную стену и в нем жили овцы. Затем от обеих клетей продолжали стены вперед на метров 10-15 и передней периметр закрывали стеной высотой 1,7 метра из таких же половин круглого дерева, как построена изба ".

В доме-музее Василий Тупилюк проводит экскурсии и рассказывает об экспонатах.

Галина Кутащук из Криворивни дома хранит украшения-силянки, которым более 200 лет. Мастерица купила их в коллекцию. Самостоятельно начала делать герданы и силянки еще со школы. На Верховинщине силянки и герданы - это традиционные украшения, которые женщины и девушки носят и по сей день.

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