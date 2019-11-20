Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество

Фото: boredpanda.com

Фотограф Габриэль Исаак делает снимки, отражающие года его собственной депрессии.

Он создал коллекцию образов, в которых изобразил внутренний мир одиноких людей. Сюжеты его произведений символизируют бессознательные состояния людей, пишет Вoredpanda

Художник начал интересоваться фотографией около 12 лет назад. В то же время он впервые в жизни столкнулся с депрессией. Фотография позволила ему уйти в другой мир, тот, который я создавал. За несколько месяцев Габриэль упал глубоко в объятия депрессии и потерял интерес к жизни.

В 2014 году он получил степень в области фотографии в Сан-Франциско. Исаак вышел на другой уровень - начал исследовать темы депрессии в своей работе.

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"Мои работы для меня очень личные. Они являются своеобразной терапией для борьбы с собственными эмоциями и переживаниями, которые я имел в течение многих лет. Пытаюсь сделать свои произведения как можно более анонимнее, чтобы позволили каждому зрителю увидеть собственную жизненную дорогу через образы, показанные в моих работах.

Фотоконкурс #Eyes2019 проводят с 2017 года. Фотографы со всего мира присылают на него свои работы, которые отбирают по одному критерию. На них должны быть выразительными глаза. Это могут глаза животные, насекомые или человека. Победитель получает 1 тыс. долл., сообщает boredpanda.com.