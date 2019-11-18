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понедельник, 18 ноября 2019 02:25

50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
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Финалисты конкурса # Eyes2019
Фото: boredpanda.com
Финалисты конкурса # Eyes2019
Финалисты конкурса # Eyes2019
Финалисты конкурса # Eyes2019
Финалисты конкурса # Eyes2019

Фотоконкурс #Eyes2019 проводят с 2017 года. Фотографы со всего мира присылают на него свои работы, которые отбирают по одному критерию. На них должны быть выразительными глаза.

Это могут глаза животные, насекомые или человека. Победитель получает 1 тыс. долл., сообщает boredpanda.com.

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В этом году в конкурсе принимали участие 23 661 снимки. Для участия в финале отобрали 50 снимков.

Победителя выберут в ноябре.

Американский 75-летний фотограф Стивен Линдберг случайно наткнулся на редкого оленя, у которого три рога, и сфотографировал его. Особь с тремя рогами встречается одна на миллион оленей.

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