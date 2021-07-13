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вторник, 13 июля 2021 10:48

Лучшее изделие выплетают из ржаной соломы - мастерица
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Из соломы можно сделать разнообразные изделия от украшений интерьера до венков.
Фото: Фото предоставила Анна Дейнега
Анна Дейнега держит в руках элемент декора из соломы
Ангелы мастерица плетет преимущественно на праздники
Дидух - наиболее традиционное плетение из соломы с давних времен
Соломенные изделия мастерицы вписываются в интерьер дома

Анна Дейнега с Волыни занимается соломоплетением 15 лет.

Все началось еще со школы, делала простые изделия. Затем заняла второе место на конкурсе. Это и стало мотивацией заняться этим серьезно.

Gazeta.ua мастерица рассказала, что в своих композициях использует только натуральные материалы: рожь, пшеница, овес, лен, сухоцветы.

"Наши предки когда-то делали дидухи и шляпы из соломы, а также посуду с ее шитья. Солому обшивали нитью, или лентой из лозы. Это были традиционные орудия для стола. В бабы была бочка из соломы, а еще таким способом когда-то ульи делали. Одной из основных техник плетения была косичка. Сейчас уже придумали много новых, кто-то попытается, как доплести, и получается красиво. Потом делимся новыми умениями на соломенных фестивалях", - рассказывает.

Анна Дейнега предпочитает использовать для плетения ржаную солому.

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"Она высока. Можно и из пшеницы и овса делать. Но они низкие преимущественно и из них некоторые вещи сделаешь, а некоторые нет. А с длинной можно много элементов повиплетать. Так же и колоски вплетаю различных видов, со льна есть, и сухоцветы, овес. Вот, чтобы сделать дидуха, например, то как раз и надо различные виды колосков, полевых цветов ".

Дмитрий Кудря из Александрии Кировоградской области производит игрушки из липы, дуба, ясеня, акации, граба и груши. Работы мастера хранятся в частных коллекциях Германии, Франции, Нидерландов, Хорватии, Турции и других стран мира. По образованию он музыкант. Освоил технику традиционной украинской художественной обработки древесины самостоятельно.

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