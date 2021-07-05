Игрушки украинского мастера разбирают в мировые коллекции - фото

Фото: Фото предоставил Дмитрий Кудря

Дмитрий Кудря из Александрии Кировоградской области производит игрушки из липы, дуба, ясеня, акации, граба и груши.

Работы мастера хранятся в частных коллекциях Германии, Франции, Нидерландов, Хорватии, Турции и других стран мира.

По образованию он музыкант. Gazeta.ua рассказал, что освоил технику традиционной украинской художественной обработки древесины самостоятельно.

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"В детстве меня не баловали игрушками. Отец построил дом от фундамента до крыши сам. Я любил заходить к нему в мастерскую по дереву. Нравилась атмосфера там, запах. Меня потянуло на более ювелирные, меньше работы по дереву. Наблюдал за производством в кружке гравюры . Ходить туда самому времени не было, потому что учился в музыкальной школе", - рассказывает.

Выжигать малые игрушки из фанеры мастер начал еще в детстве.

"Это били зверьки, а по бокам клеил куски ореха, будто их животы. Тогда дарил родным, друзьям. Когда учился в университете, продолжал их вырезать, даже продавал. Для резьбы игрушки лучше подходит липа - это наиболее мягкая порода в Украине. Граб наиболее твердый. Работаю с детьми, то учу именно на липе. Игрушки делаю разные: машинки, животные и прочее. Выходят еще ящики, тарелки в украинском стиле".

Дмитрий Кудря старается отшлифовать игрушку почти идеально.

"Вырезать работу - одно, а довести до конца - другое. Зашлифовать, покрыть лаком, здесь надо быть осторожным. Стараюсь оттачивать все идеально. Эти деревянные эко-игрушки полезны для детей, хорошо развивают фантазию".

Житель Тернополя Игорь Хома два года производит столики на подставке из корней деревьев. Мужчина собирался выезжать за границу с семьей, но карантин заставил остаться в Украине. Сразу все хорошо не получалось. Даже за два года опыта он до сих пор учится чему-то новому.