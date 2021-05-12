Какая самая большая проблема у владельца зоологической коллекции

Фото: Фото предоставил Павел Войтко

Зоологическая коллекция Павла Войтка с Турийска Волынской области насчитывает тысячи экспонатов.

Насекомые, бабочки, птицы, моллюски и другие экспонаты невозможно и сосчитать. Коллекционер рассказал Gazeta.ua о самой большой проблеме.

"Какой-то экспонат имеет эстетическую ценность, какой-то научную. Самая большая проблема моей коллекции в том, что ее трудно узаконить. Никто ничего против не имеет, никто не перечит, но одновременно и не позволяет на 100%. Например, если в селе кто-то окропил картофель и уничтожил колорадского жука, то закон этого не запрещает. Но, если я забрал этого жука в свою коллекцию, то теоретически за это меня могут привлечь к ответственности. Значит, я удалил экспонат животного мира с природной среды. Если узаконю коллекцию, то смогу проводить выездние мероприятия, в школах ", - говорит Павел Войтко.

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По его словам, целью коллекционирования является сохранение вида.



"Если надо кого-то спасти, то спасаю. Вижу, продают червонокнижний вид, то не покупаю, это противозаконно. Иногда приносят мне птицу, которую сбила машина. У меня есть два варианта - выбросить и забыть, или сделать из нее чучело. Оно станет ценным для науки и дети смогут увидеть. Показываю экспонаты на выставках и рассказываю людям, что и кого они уничтожают как поджигают траву. Вижу, что им это интереснее и лучше для осознания, чем когда просто читают лекцию, как это плохо ".

Коллекционер имеет одну особенность - не может убить животное и быть охотником. Живет в поселке городского типа и не держит ни кур, ни кроликов, потому что трудно их рубить.

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