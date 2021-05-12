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среда, 12 мая 2021 09:44

Какая самая большая проблема у владельца зоологической коллекции
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Коллекционер не может сосчитать, сколько у него экспонатов. Коллекция постоянно пополняется
Фото: Фото предоставил Павел Войтко
Коллекционер не может сосчитать, сколько у него экспонатов. Коллекция постоянно пополняется
Коллекционер не может сосчитать, сколько у него экспонатов. Коллекция постоянно пополняется
Коллекционер не может сосчитать, сколько у него экспонатов. Коллекция постоянно пополняется
Коллекционер не может сосчитать, сколько у него экспонатов. Коллекция постоянно пополняется

Зоологическая коллекция Павла Войтка с Турийска Волынской области насчитывает тысячи экспонатов.

Насекомые, бабочки, птицы, моллюски и другие экспонаты невозможно и сосчитать. Коллекционер рассказал Gazeta.ua о самой большой проблеме.

"Какой-то экспонат имеет эстетическую ценность, какой-то научную. Самая большая проблема моей коллекции в том, что ее трудно узаконить. Никто ничего против не имеет, никто не перечит, но одновременно и не позволяет на 100%. Например, если в селе кто-то окропил картофель и уничтожил колорадского жука, то закон этого не запрещает. Но, если я забрал этого жука в свою коллекцию, то теоретически за это меня могут привлечь к ответственности. Значит, я удалил экспонат животного мира с природной среды. Если узаконю коллекцию, то смогу проводить выездние мероприятия, в школах ", - говорит Павел Войтко.

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По его словам, целью коллекционирования является сохранение вида.

"Если надо кого-то спасти, то спасаю. Вижу, продают червонокнижний вид, то не покупаю, это противозаконно. Иногда приносят мне птицу, которую сбила машина. У меня есть два варианта - выбросить и забыть, или сделать из нее чучело. Оно станет ценным для науки и дети смогут увидеть. Показываю экспонаты на выставках и рассказываю людям, что и кого они уничтожают как поджигают траву. Вижу, что им это интереснее и лучше для осознания, чем когда просто читают лекцию, как это плохо ".

Коллекционер имеет одну особенность - не может убить животное и быть охотником. Живет в поселке городского типа и не держит ни кур, ни кроликов, потому что трудно их рубить.

Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров. Крошечный череп, очень похожий на птичий, нашли на севере Мьянмы в куске янтаря. Его возраст оценивается в 99 миллионов лет. В отчете, обнародованном в журнале Nature, ученые предположили, что этот динозавр по размеру был похож на колибри - самой маленькой птицы в мире, размер которой не превышает 5 сантиметров.

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12
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