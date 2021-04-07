Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри

Ученые обнаружили останки самого маленького из известных науке динозавров. Крошечный череп, очень похожий на птичий, нашли на севере Мьянмы в куске янтаря. Его возраст оценивается в 99 миллионов лет.

В отчете, обнародованном в журнале Nature, ученые предположили, что этот динозавр по размеру был похож на колибри - самой маленькой птицы в мире, размер которой не превышает 5 сантиметров.

Эта удивительная находка может пролить свет на то, каким образом небольшие птицы эволюционировали от динозавров, по размерам обычно были намного больше.

В то время как вес самых динозавров, таких как птицеподобного микрораптор, шел на сотни граммов, самый вид колибри весит всего 2 грамма.

"Очень маленьким животным приходится иметь дело со специфическими проблемами - например, как поместить все органы чувств в небольшой череп или как поддерживать постоянную температуру тела", - отмечает профессор Цзинмай О'Коннор из Академии наук Китая.

Как предполагают исследователи, которые назвали новую особь oculudentavis khaungraae, или окулюдентавис, этой птичке приходилось бороться за выживание очень необычными способами.

Ученых, к примеру, удивило строение глаза этого животного. Обычно птицы имеют расположенную по кругу костную структуру - так называемое склеротические кольцо, - которая помогает поддерживать глаз. У большинства птиц отдельные кости этой структуры имеют простое строение и более или менее прямоугольную форму.

Однако в окулюдентависа они больше напоминают ложку, как у некоторых ящериц, существующтх и сейчас, а глазница имеет форму конуса - как, например, в совы, позволяет предполагать, что у этих мини-динозавров был очень хорошее зрение.

Но, в отличие от сов, глаза окулюдентависа смотрели в разные стороны, а глазница была довольно небольшой, что ограничивало доступ дневного света. Это аргумент в пользу того, что пернатый ящер вел, вероятно, дневной образ жизни.

К тому же, глаза его далеко выпирали за пределы орбит, что совсем нехарактерно для всех известных науке животных. Поэтому ученым пока трудно сказать, как работали его органы зрения.

"Это наиболее странная находка из всех, что мне приходилось изучать, - говорит профессор О'Коннор. - Мне нравится, как в процессе естественного отбора в результате получаются такие формы. Нам очень повезло, что эти останки сохранились и дошли до нас почти через 100 миллионов лет".

Поскольку найден только череп окулюдентависа, не очень понятно, как он соотносится с птицами. Некоторые характеристики черепа похожи на те, что встречаются у динозавров, тогда как другие по строению похожи на скелеты птиц.

По словам ученых, этот новый вид динозавров имеет удивительные свойства, которые могли развиться из-за его крошечного размера, или же из-за приспособленности к определенному образу жизни.

К примеру, в его клюве на удивление много зубов. Это заставляет думать, что несмотря на свой небольшой размер, окулюдентавис был хищником и питался насекомыми.

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Сохранились также некоторые мягкие ткани черепа - например, фрагменты языка, которые также могут пролить свет на то, какой образ жизни вело это существо.

Кроме того, находка говорит и о том, какой потенциал имеет янтарь, способный сохранить останки, которые в любом другом случае не дошли бы до наших дней.

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