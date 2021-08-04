 
Ексклюзивы
1/5
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 423
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 864
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 3447
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1503
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1098
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 846
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 441
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1431
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 765
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2574
Фото
Все фото
5
13
9
5
21
Из чего делают органическое мыло и чем оно полезно для кожи
Из чего делают органическое мыло и чем оно полезно для кожи
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
Презентовали самый большой спортивный парк Украины - как будет выглядеть
Презентовали самый большой спортивный парк Украины - как будет выглядеть
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 198
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1629
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1503
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 873
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1972
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 14:42

Из чего делают органическое мыло и чем оно полезно для кожи
5

  Комментировать

Органическое мыло варят из натуральных продуктов
Фото: Фото предоставила Мария Соболева
Мастерская работает с 2014
Воду для мыла берут лечебную из Трускавца и Сходницы
Органическое мыло безопасное для кожи
Мыло мастерица начала варить, потому что в нем нуждалась дочь

Во Львове семь лет работает мастерская, в которой изготавливают натуральное органическое мыло.

Основательница Мария Соболева рассказала Gazeta.ua что заинтересовалась этой темой с личной необходимости.

Дочь мастерицы имеет чувствительную и светлую кожу и привычное мыло из магазинов с детства не подходило.

"Кожа краснела, была сыпь. Я начала сама разбираться в процессе мыловарения. С чего его делать, чтобы было натуральным. Экспериментировала, добавляла много ингредиентов, которые были на кухне. Что-то подходило, что-то нет. Дарила людям. Затем они спрашивали, можно ли купить . Поняла, что из этого может быть бизнес, написала план и открыла мастерскую", - говорит Мария Соболева.

Мыло в мастерской варят на воде из Трускавца и Сходницы.

"Я оттуда родом и знаю о полезных свойствах этой воды. Особенно это нужно теперь, во времена пандемии. Ведь мыло же работает лучше, чем спиртовые антисептики, и борется с бактериями и вирусами. Поэтому к мылу на этой воде мы добавили еще и природных антисептиков для лучшего эффекта".

Тело - второй дыхательный орган у человека после легких, по словам мастерицы. Ведь через поры кожа дышит. Если ее забивать синтетикой, то организм недополучает полезных веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж

"Я училась мыловарению в Европе, есть знакомые которые имели подобный опыт, много экспериментировала и принимала информацию из интернета. В наших линейках много рецептов из Закарпатья. Там когда-то собирали бараний жир, смешивали с щелочной водой и заливали воду пеплом. Так и получалось мыло" .

Сыпь на лице может быть из-за того, что его умывают мылом, а не протирают тоником. Еще одна причина - лицо часто трогают руками. Скрабы для лица также могут вызвать сыпь. Если неправильно выбрать средство для умывания, то это обезводит кожу. Во время их покупки специалист советует обращать внимание на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строках или не быть вовсе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из чего делают органическое мыло и чем оно полезно для кожи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.

Арестовали автора свидетельства скитаний евреев

Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское

Мазепу избрали гетманом

Убийца взял автомат и начали расстреливать людей

218 жертв и тысячи раненых: случился один из самых больших взрывов в истории

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 18081
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист Просмотров: 17985
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 16237
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7506
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 5904
Фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
13
 Просмотров: 1080
Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
9
 Просмотров: 801
Презентовали самый большой спортивный парк Украины - как будет выглядеть
Презентовали самый большой спортивный парк Украины - как будет выглядеть
5
 Просмотров: 648
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 18081
Мастер делает уникальную керамику по образцам косовской XIX в.
Мастер делает уникальную керамику по образцам косовской XIX в.
5
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
14
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 1
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть