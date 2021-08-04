Из чего делают органическое мыло и чем оно полезно для кожи

Фото: Фото предоставила Мария Соболева

Во Львове семь лет работает мастерская, в которой изготавливают натуральное органическое мыло.

Основательница Мария Соболева рассказала Gazeta.ua что заинтересовалась этой темой с личной необходимости.

Дочь мастерицы имеет чувствительную и светлую кожу и привычное мыло из магазинов с детства не подходило.

"Кожа краснела, была сыпь. Я начала сама разбираться в процессе мыловарения. С чего его делать, чтобы было натуральным. Экспериментировала, добавляла много ингредиентов, которые были на кухне. Что-то подходило, что-то нет. Дарила людям. Затем они спрашивали, можно ли купить . Поняла, что из этого может быть бизнес, написала план и открыла мастерскую", - говорит Мария Соболева.

Мыло в мастерской варят на воде из Трускавца и Сходницы.

"Я оттуда родом и знаю о полезных свойствах этой воды. Особенно это нужно теперь, во времена пандемии. Ведь мыло же работает лучше, чем спиртовые антисептики, и борется с бактериями и вирусами. Поэтому к мылу на этой воде мы добавили еще и природных антисептиков для лучшего эффекта".

Тело - второй дыхательный орган у человека после легких, по словам мастерицы. Ведь через поры кожа дышит. Если ее забивать синтетикой, то организм недополучает полезных веществ.

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"Я училась мыловарению в Европе, есть знакомые которые имели подобный опыт, много экспериментировала и принимала информацию из интернета. В наших линейках много рецептов из Закарпатья. Там когда-то собирали бараний жир, смешивали с щелочной водой и заливали воду пеплом. Так и получалось мыло" .

Сыпь на лице может быть из-за того, что его умывают мылом, а не протирают тоником. Еще одна причина - лицо часто трогают руками. Скрабы для лица также могут вызвать сыпь. Если неправильно выбрать средство для умывания, то это обезводит кожу. Во время их покупки специалист советует обращать внимание на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строках или не быть вовсе.