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пятница, 14 февраля 2020 15:45

"Хрупкая, как киевские мосты": показали валентинки для киевлян
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Валентинки помогут признаться в любви "по-киевски"
Фото: Facebook
Валентинки помогут признаться в любви "по-киевски"
Валентинки помогут признаться в любви "по-киевски"
Валентинки помогут признаться в любви "по-киевски"
Валентинки помогут признаться в любви "по-киевски"

Накануне 14 февраля, Дня святого Валентина, показали валентинки с необычными поздравлениями для киевлян.

На фоне красного сердца написали поздравления, в которых обыграли актуальные для столицы проблемы. Такие валентинки опубликовал в Facebook Влад Антонов.

Для картинок использовали образы, хорошо известные каждому жителю украинской столицы - хрупкие киевские мосты, бесконечные очереди в "Київську перепічку", вечные пробки на проспекте Победы, разбитые дороги.

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В Великобритании обнаружили одну из старейших в мире валентинок.

Письмо, расписанное вручную сердечками и цветами, отправили по почте более 200 лет назад 14 февраля 1818 года. Адресовали его мисс Л. Шейф под заголовком "Ласковое обещание неподтвержденной привязанности".

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