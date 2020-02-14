"Хрупкая, как киевские мосты": показали валентинки для киевлян

Фото: Facebook

Накануне 14 февраля, Дня святого Валентина, показали валентинки с необычными поздравлениями для киевлян.

На фоне красного сердца написали поздравления, в которых обыграли актуальные для столицы проблемы. Такие валентинки опубликовал в Facebook Влад Антонов.

Для картинок использовали образы, хорошо известные каждому жителю украинской столицы - хрупкие киевские мосты, бесконечные очереди в "Київську перепічку", вечные пробки на проспекте Победы, разбитые дороги.

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В Великобритании обнаружили одну из старейших в мире валентинок. Письмо, расписанное вручную сердечками и цветами, отправили по почте более 200 лет назад 14 февраля 1818 года. Адресовали его мисс Л. Шейф под заголовком "Ласковое обещание неподтвержденной привязанности".