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пятница, 03 сентября 2021 15:42

Громова палка, камень и очереди из людей - как ныне живут мольфари в Карпатах
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Музей-фотостудию "Альпеншток" хотят переименовать в Музей мольфарства
Фото: Фото предоставил Олександр Будейчук
Александр Будейчук с артефактами из музея, которые нашел в експедициях
Мольфари не рассказывают, что делают с ножами
Гуцульский строй, элементы которого исследователь находит в самых высокогорных селах
В музее также есть элементы побуду гуцулов, керамика, столы и прочее

Три года в Яремче Ивано-Франковской области работает музей-фотостудия "Альпеншток". Его создали отец Александр и сын Михаил Будейчук.

Основатели исследуют гуцульские традиции, культуру. Раз в неделю выбираются в экспедицию в горные села.

Gazeta.ua Александр Будейчук признался, что музей планируют переименовать.

"Хотим назвать - Музей мольфарства, потому что у нас много связанных артефактов. Во время экспедиций поняли, что мольфары до сих пор есть едва ли не в каждом гуцульском селе. Они никуда не исчезают, а передают дар кому-то перед смертью. Среди предметов, с помощью которых мольфары выполняют действия, есть камень с отверстием внутри. Что с ним делают - не рассказывают. Есть мольфарская громовая палка. Говорят, если в лесу увидеть змею, которая хочет съесть лягушку, то их этой палкой надо разогнать. Она станет громовой и можно будет отогнать град, если говорить определенные заклинания", - говорит исследователь.

Он был убежден, что мольфарство исчезло, пока не начал эту тему глубже изучать.

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"На Гуцульщине оно появилось поздно. Учителя и первые школы были в конце XIX века. До этого люди не умели писать. Были церкви, но христианство переплеталось с язычеством. То есть праздники христианские, но обряды языческие. Люди обращались к священникам, но никто не мог помочь так, как это делал мольфар. Их боялись, уважали, шли со всеми проблемами. Сейчас им так не верят. Но они есть и у их домов до сих пор очереди. Там ставят палатки и ждут днями, чтобы услышать их совет. Ведь мольфар необязательно выступает как врач, но и как психолог. Потому что это люди старшие, с опытом. Они сильные, хорошие и много знают. Имеют связь с природой, определенными силами, поэтому многое чувствуют".

Полное интервью с Александром Будейчуком читайте в журнале "Країна" за 2 сентября.

Журналист и издатель Роман Клим из Верховины Ивано-Франковской области в Facebook учит гуцульскому диалекту. В рамках проекта #вивчаємо гуцульську он публикует сообщения с гуцульскими словами и объясняет их значение.

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Дата
03
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