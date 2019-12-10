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вторник, 10 декабря 2019 08:24

Фитнес-блогер разоблачила ложь звезд Instagram
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Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью
Фото: instagram.com/saggysara
Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью
Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью
Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью
Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью

Популярная фитнес-блогер Сара Пухто из Финляндии делится со своими подписчиками обличительными фото, чтобы доказать: идеальные тела девушек из соцсетей - просто удачное сочетание позы, света и ракурса.

В ее аккаунте этому посвящена целая серия фотографий. Снимки опубликованы парами, различаются ракурсами и подписями: "В реальности" и "В Instagram".

Это ответ Сары тем "фитоняшкам", которые выкладывают "идеальные" фото и таким образом подрывают у других пользователей уверенность в себе.

Автор: instagram.com/saggysara
  Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью
Финская фитнес-блогер Сара Пухто показала разницу между фотографиями из соцсетей и реальностью

"Instagram - не реальность. Да, это действительно огорчает, когда у вас плохое тело, и вы можете сосредоточиться только на плохих фото и всех недостатках, которые вы видите на них. Особенно трудно выйти из этого состояния, когда сравниваете свои тела с постановочными и , казалось бы, безупречными фотографиями в социальных сетях. Но все мы не идеальны. Просто каждый пытается показать себя в лучшем свете ", - подписала один из кадров Пухто.

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Финская фитнес-блогер призывает подписчиков принять свое тело, а не гоняться за идеалами красоты.

Фотомодель Ана Чери показала поклонникам новые пикантные снимки. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в соблазнительном белье на кровати.

Обозреватель
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Дата
10
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