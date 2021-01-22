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пятница, 22 января 2021 11:37

Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
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В сети показали запрещены фото в СССР. На них изображена жизнь людей такой, какой было на самом деле.

Из фильмов и газет того времени, мы привыкли видеть улыбающихся, счастливых людей, имеющих семью, работу, которые отдыхают в санаториях и питаются вкусными натуральным продуктами. Но большинство таких кадров является постановочными и утвержденными советской властью, передает mirovich.media.

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Снимки, которые мы предлагаем просмотреть, сделанные людьми на собственные фотоаппараты. На них видно пустые прилавки магазинов, бешеные очереди за необходимыми продуктами, например, мясом, и множиство алкоголиков. За большинство таких кадров у фотографов могли быть проблемы. Чиновники СССР очень боялась правды, называя такие фото "это у нас временные трудности" или "это специальное очернение социалистического образа жизни".

Настоящие фото жизни в СССР всколыхнули сеть
Фото: mirovich.media
Настоящие фото жизни в СССР всколыхнули сеть
Настоящие фото жизни в СССР всколыхнули сеть
Настоящие фото жизни в СССР всколыхнули сеть
Настоящие фото жизни в СССР всколыхнули сеть

Фотограф Артур Бондарь нашел семейный фотоархив людей, которые в период Второй мировой войны жили на территории Австрии. Она после аншлюса стала частью Третьего рейха.

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