Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР

В сети показали запрещены фото в СССР. На них изображена жизнь людей такой, какой было на самом деле.

Из фильмов и газет того времени, мы привыкли видеть улыбающихся, счастливых людей, имеющих семью, работу, которые отдыхают в санаториях и питаются вкусными натуральным продуктами. Но большинство таких кадров является постановочными и утвержденными советской властью, передает mirovich.media.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Снимки, которые мы предлагаем просмотреть, сделанные людьми на собственные фотоаппараты. На них видно пустые прилавки магазинов, бешеные очереди за необходимыми продуктами, например, мясом, и множиство алкоголиков. За большинство таких кадров у фотографов могли быть проблемы. Чиновники СССР очень боялась правды, называя такие фото "это у нас временные трудности" или "это специальное очернение социалистического образа жизни".

Фото: mirovich.media

Фотограф Артур Бондарь нашел семейный фотоархив людей, которые в период Второй мировой войны жили на территории Австрии. Она после аншлюса стала частью Третьего рейха.