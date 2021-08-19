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четверг, 19 августа 2021 10:40

Зеленский рассказал о единственном пути освобождения политзаключенных из Крыма

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Зеленский рассказал о единственном пути освобождения политзаключенных из Крыма
Списки политзаключенных сформированы благодаря работе украинского омбудсмена. Фото: president.gov.ua

Российские власти отказываются вести переговоры об обмене политзаключенными из оккупированного Крыма.

Единственным путем решения этого вопроса может стать прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский во время общения на острове Змеиный в рамках проекта "Крымская редакция".

"Вопрос политзаключенных полностью заторможен. Сегодня я другого выхода не вижу. Возможно, сможем наработать новые решения именно во время "Крымской платформы", которая стартует 23 августа в Киеве", - сказал он.

Списки политзаключенных сформированы благодаря работе украинского омбудсмена. Но в вопросе освобождения крымчан рычаг решений на стороне России.

"Для Кремля эти люди - не украинские политзаключенные. Ведь там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто в ОРДЛО, и списки тех наших людей, которые находятся в Крыму или на территории РФ. Мы же объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех - это обмен включительно с крымчанами", - добавил Зеленский.

Украина призывает мировых лидеров давить на Путина ради освобождения политзаключенных.

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"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

17 августа в оккупированном Россией Крыму прошли очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя. Задержали пятерых крымских татар.

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Дата
19
августа

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