"На наших глазах будет твориться история" - Кулеба рассказал о Крымской платформе

Вместе с Украиной на саммите будет 45 участников. Фото: Getty Images

Крым вернут на международную повестку дня, будет создана коалиция государств для деоккупации полуострова. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.

"Стратегия внешней политики, которую мы недавно приняли, базируется на концепции построения архитектуры безопасности для Украины. И мы сами творцы своего счастья, безопасности.

Есть магистральное направление членства Украины в НАТО, но это вопрос не краткосрочной перспективы. А безопасность нужна Украина здесь и сейчас.

Соответственно мы работаем над созданием альянсов, различных форматов с участием разного количества государств. Для того, чтобы, как пазл собрать безопасность нашего государства в целостную картину. Так появился Люблинский треугольник, Ассоциированное трио. И сейчас мы сделаем следующий шаг - появится Крымская платформа", - сказал глава МИД.

За четыре дня "на наших глазах будет без преувеличения твориться история", по словам министра. Запустят первый международный формат по Крыму, вернет Крым на международную повестку дня и создаст коалицию государств.

"Готовую в буквальном смысле ежедневно заниматься проблемами Крыма с целью его деоккупации", - заявил Кулеба.

23 августа учредителями Крымской платформы станут 45 государств и международные организации.

Будут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии и президент Европейского Совета.

Также будут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции, главы парламентов Швейцарии и Чехии.

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14 государств представят министры иностранных дел Турции, Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории и Северной Македонии.

От Великобритании и Португалии будут министры обороны, от США - министр транспорта, Норвегии - государственный секретарь МИД.

Семь государств будут представлены на уровне послов - Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

На саммите будут три международные организации - НАТО, Совет Европы, ГУАМ и Европейская комиссия.

В общем вместе с Украиной - 45 участников.

"Я хочу поблагодарить каждого, кто несмотря на огромное давление Российской Федерации решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе", - заявил Кулеба.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.