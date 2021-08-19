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четверг, 19 августа 2021 06:03

Еще одна страна подтвердила участие в саммите "Крымской платформы"

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Еще одна страна подтвердила участие в саммите &quot;Крымской платформы&quot;
Румыния подтвердила участие в "Крымской платформе". Фото: Слово и Дело

Румынская сторона будет представлена ​​на саммите "Крымской платформы"

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с советником президента Румынии по европейским делам Леонардом Орбаном, сообщает МИД.

"Игорь Жовква ознакомил собеседника с подготовкой к саммиту инаугурации "Крымской платформы" и его содержательным наполнением. Со своей стороны Леонард Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил, что румынская сторона будет представлена ​​на этом важном мероприятии на высоком уровне", - говорится в сообщении МИД.

Отдельное внимание было уделено реализации Украиной действенных усилий для достижения стратегической цели - вступления в Европейский Союз.

"Состоялся обмен мнениями о важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой идеи со стороны Румынии", - отметили в пресс-службе МИД.

Игорь Жовква и Леонард Орбан обсудили состояние разработки ряда двусторонних проектов, в частности в сфере инфраструктуры и приграничного сотрудничества, направленных на усиление связей между Украиной и Румынией.

Собеседники положительно оценили взаимные шаги по оживлению двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Они также согласились с важностью дальнейшей поддержки высокой динамики двусторонних контактов для прогресса в урегулировании отдельных чувствительных вопросов украинского-румынского повестки дня", - подытожили в МИД.

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"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

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