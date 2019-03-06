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среда, 06 марта 2019 13:15

Жаль, что не убили: Няш-мяш написала романтическую историю о своем спасении

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Жаль, что не убили: Няш-мяш написала романтическую историю о своем спасении
Поклонскую хотели убить саморезами. Фото: Pikabu

Предательница Наталья Поклонская, которая в 2014 году способствовала аннексии Крыма русскими утверждает, что на нее было почти совершено покушение.

Об этом она написала в своей книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст", пишут крымские СМИ.

Поклонница покойного царя Николая II рассказала историю о том, как ее личная охрана, состоящая из членов НЗФ крымская самооборона будто бы обнаружила в автомобиле прокуроркы устройство, которое было взорваться, когда Поклонская ехала на работу.

В покушении она обвиняет экс-командира полка "Азов", народного депутата Андрея Белецкого. По словам Натальи именно он подговорил 19-летнего крымчанина Максима Филатова установить взрывчатку.

Парня после этого судили в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Ему вынесли приговор в виде 6 лет колонии строгого режима.

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"Когда сотрудники ФСБ принесли в мой кабинет обезврежен взрывное устройство, я увидела, что было внутри. Это были болты-саморезы, различные небольшого размера стальные детали с острыми краями. Даже на секунду не могу представить, что могло бы произойти, если бы сработал этот мощный и смертоносный взрывное устройство. Какой бы был его радиус поражения и сколько людей могли бы пострадать ", - пишет женщина.

Российская государственная книготорговая сеть "Московский дом книги" отменила презентацию мемуаров депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Запланированная на 5 марта в Москве презентация не произойдет, сообщает компания.

Причины отмены мероприятия не сообщаются.

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06
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