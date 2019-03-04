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понедельник, 04 марта 2019 19:35

Поклонская попала в конфуз

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Поклонская попала в конфуз
Отменили презентацию книги Поклонской. Фото: НИ

Российская государственная книготорговая сеть "Московский дом книги" отменила презентацию мемуаров депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Запланированная на 5 марта в Москве презентация не произойдет, сообщает компания.

Причины отмены мероприятия не сообщаются.

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Презентацию мемуаров Поклонской "Крымская весна: до и после. История из первых уст" была приурочена к пятилетию оккупации Крыма Россией.

В книге Поклонская описала процесс аннексии полуострова.

Очередной муж предательницы Натальи Поклонской, Иван Соловьев, который является бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России пожаловался российским правоохранителям на опального бизнесмена Олега Зубкова.

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