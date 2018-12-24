"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО

Андрей Ейдар написал письмо с российской СИЗО Фото: соцсети

Один из пленных украинских моряков в РФ 19-летний Андрей Эйдер написал письмо из СИЗО. В нем рассказал об условиях содержания и свои ожидания.

"Условия ... можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хапаюсь и иду. Банально, пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", - делится военный.

Послание моряку написала журналистка Таисия Турчин. Ответ опубликовала в Facebook.

"Несложно заметить закрашены цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд 5, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима", - написала журналистка в публикации. Зарисованными словами были "Слава Украине".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К пленных моряков подсылают неизвестных, которых представляют адвокатами

Всего в РФ находится 24 пленных украинских моряков.

"Мечтаю, чтобы нас отпустили, по крайней мере, до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено было осуществиться. Понятия не имею, насколько это все затянется, полгода, год... Эти допросы, встречи с разными людьми. Самое трудное - смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, - свобода, она так далеко и так близко ", - пишет Андрей Ейдар.

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе. Россия захватила 2 судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.