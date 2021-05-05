Задержанному в Крыму журналисту добавили еще одну статью

В оккупированном Крыму, задержанному журналисту издания "Радио Свобода" Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения - незаконная перевозка оружия.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Ранее журналиста обвиняли по ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств). Теперь добавилась ст. 222 УК РФ ( "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

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10 марта Владислава Есипенко задержали во временно оккупированном Крыму российская ФСБ.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса России (незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже.

Адвокатов, с которыми жена Есипенко заключила соглашение, к нему не пускают.