Все в порт: в Одессе причалили сразу 5 кораблей НАТО

В порту Одессы причалили сразу 5 кораблей НАТО. Фото: Укрправда

В Одессе причалили 5 кораблей Североатлантического альянса.

Британский эсминец D37 Duncan и 3 фрегата: Toronto ВМС Канады, Turgutreis ВМС Турции и Regele Ferdinand ВМС Румынии уже пришвартованы, сообщают в Одесском морском порту.

"После 15:00 к причальной стенке с внешней стороны Карантинного мола был поставлен американский ракетный эсминец Carney", - добавили в сообщении.

К этой группе кораблей присоединится флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".

Завтра, 5 июля, в рамках учений Sea Breeze-2019 на причале №20 проведут мероприятия медиа-дня "Морской компонент".

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Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью 8 тыс. кв. км в Черном море. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.