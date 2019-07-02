Представили топовые военные разработки

Над некоторыми разработками украинские изобретатели работали годами

Представили ТОП разработок военно-промышленного комплекса Украины за полгода.

Над некоторыми из них наши изобретатели работали годами, сообщает Украинский милитаристский портал.

"О некоторых можно было услышать, или увидеть их предыдущие прототипы на выставке "Оружие и безопасность-2018". Однако в совершенном виде их представили именно в течение 6 месяцев этого года. Хотя у многих из них еще впереди испытания", сообщает автор видео Сергей Каминский.

В перечень разработок попали мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", средний разведывательный корабль, командно-штабная машина БТР-3КШ, легкий контрбатарейный радар "Бисквит-КБ" и измеритель скорости снарядов РСВШ-112L, камуфляж "Мавка", станция радиоэлектронной борьбы Р 330КВ1М и беспилотные наземные аппараты FAHD и JAMAL.

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ВСУ показали новую украинскую военную форму "Мавку". Для презентации сняли 3--минутное видео с видами Днестра, его обнародовали на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. На видео украинский военный в лодке движется по реке. Благодаря цвету и форме лодки его легко спутать с палкой, плывущей по течению.