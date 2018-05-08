"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма

В Крыму показали, как готовятся к параду 9 мая: по улицам прошлись колонны техники и "юные армейцы".
Видео опубликовали в Facebook на странице "Крим.Реалии".
"Как под копирку. В Севастополе репетируют парад на 9 мая с танками, "Юнармией" и советскими песнями", - говорится в подписи к видео.
Пользователи сети возмутились такой репетицией
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"Ужас".
"Боже мой, мой солнечный, веселый Крым, во что тебя превратили!"
"Ватные" придурки.
"Какой позор", - комментируют кадры рядовые украинцы.
Между тем в Кургане Российской Федерации фасады кинотеатра и главной почты в канун 9 мая украсили безграмотными баннерами. Подписи к ним говорят: "Оборона Севостополя", "Бресткакрепость".
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