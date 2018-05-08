"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма

В сети показали, как в аннексированном Крыму оккупанты готовят парад 9 мая. Фото из открытых источников

В Крыму показали, как готовятся к параду 9 мая: по улицам прошлись колонны техники и "юные армейцы".

Видео опубликовали в Facebook на странице "Крим.Реалии".

"Как под копирку. В Севастополе репетируют парад на 9 мая с танками, "Юнармией" и советскими песнями", - говорится в подписи к видео.

Пользователи сети возмутились такой репетицией

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"Ужас".

"Боже мой, мой солнечный, веселый Крым, во что тебя превратили!"

"Ватные" придурки.

"Какой позор", - комментируют кадры рядовые украинцы.

Между тем в Кургане Российской Федерации фасады кинотеатра и главной почты в канун 9 мая украсили безграмотными баннерами. Подписи к ним говорят: "Оборона Севостополя", "Бресткакрепость".