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вторник, 24 сентября 2019 11:53

Волкер рассказал при каких условиях Украина вернет Крым

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Волкер рассказал при каких условиях Украина вернет Крым
Спецпредставитель США в Украине уверен, что аннексированый Крым удастся вернуть, но при правильном развитии Украины. Фото: Радио.Свобода

Украина сможет вернуть захваченный русскими Крым и оккупирован Донбасс в случае, если выберет правильное направление своего развития.

"Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий - они захотят стать частью Украины", - заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Гордон".

Однако срок возврата территорий он не назвал.

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"Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, но очень важно занимать правильную, принципиальную позицию. Я гораздо более оптимистичен относительно Донбасса. Не думаю, что у России есть какой-то настоящий интерес к Донбассу. Она просто пытается использовать его как рычаг против Украины. Поскольку эти действия потерпят неудачу, эффект рычага противоположный тому, чего на самом деле хочет Россия. Украина становится еще более антироссийской, еще более прозападной", - отметил Волкер.

Реакцию мира на события в Крыму Курт Волкер назвал недостаточно оперативной.

Украинская делегация покинула сессионный зал ОБСЕ во время выступления российских пропагандистов.

На заседании обсуждались проблемы свободы слова, во время дискуссии россияне назвали аннексированный Крым российским

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