Зеленский заверил, что будет выгонять Россию с оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский заверил, что будет выгонять российского оккупанта с территории Украины.
Об этом он сказал на встрече с украинской диаспорой в США.
О встрече рассказал президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей, пишет "Укрінформ"
"Президент был очень открыт с нами. Он имеет страшный груз на плечах в нынешней ситуации. Он откровенно объяснил нам некоторые планы, в том числе по Донбассу, Крыму.
Он заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - сказал Футей.
Зеленский встретился с диаспорой в Украинском институте Америки вечером 23 сентября во рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.
Футей рассказал, что община была приятно удивлена, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу после приземления.
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12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.
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