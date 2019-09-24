Зеленский заверил, что будет выгонять Россию с оккупированных территорий

Зеленский приятно поразил украинскую диаспору. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заверил, что будет выгонять российского оккупанта с территории Украины.

Об этом он сказал на встрече с украинской диаспорой в США.

О встрече рассказал президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей, пишет "Укрінформ"

"Президент был очень открыт с нами. Он имеет страшный груз на плечах в нынешней ситуации. Он откровенно объяснил нам некоторые планы, в том числе по Донбассу, Крыму.

Он заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - сказал Футей.

Зеленский встретился с диаспорой в Украинском институте Америки вечером 23 сентября во рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Футей рассказал, что община была приятно удивлена, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу после приземления.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона. Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения. В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.