Украинские послы устроили демарш в сессионном зале ОБСЕ

Украинская делегация покинула сессионный зал в знак протеста против российской пропаганды. Фото: Газета 2000

Украинская делегация покинула сессионный зал ОБСЕ во время выступления российских пропагандистов.

На заседании обсуждались проблемы свободы слова, во время дискуссии россияне назвали аннексированый Крым российским, сообщает ATR.

В зале выступала главный редактор пророссийского издание "Крымская газета" и "Кримский журнал" Мария Волконская. Она назвала полуостров российским, но ее прервали, ссылаясь на международные документы.

Вслед за ней Эрвин Мусаев, главный директор пророссийского телеканала "Миллет" начал обвинять Украину в санкциях, в частности в отсутствии днепровской воды.

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"Эти провокации уже не первый год осуществляют контролируемые правительством России организации, так называемые gongo, цель которых - легитимизация нарратива о якобы" русский Крым ", - рассказал посол Евгений Цымбалюк, пишет "Европейская правда".

Он добавил, что наша делегация не прекратила работу в совещании ОБСЕ, но приостановила ее на одну сессию, после консультаций они вернутся к работе.

"Мы вернемся на заседание и будем смотреть на развитие событий. Если все будет развиваться плохо, то Украина проведет консультации и рассмотрит возможность того, чтобы вообще оставить двухнедельный совещание ОБСЕ, которая только началась. Но пока партнеры убеждают нас не оставлять заседания, объясняя, что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами ", - пояснил он.

Этот демарш позволил мобилизовать государства, поддерживающие Украину.

"Мы чувствуем поддержку партнеров, к нам подходили представители США, Канады, ряд послов стран ЕС, а также словацкого председательства, Грузии и Швейцарии. Американцы после нашего протеста публично напомнили, что санкции будут сняты из России только после того, как будет освобожден Крым" , - пояснил он.

После консультаций делегаты согласились продолжить работу в сессионном зале.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что Россия вернет аннексированный Крым.