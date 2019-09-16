Волкер сделал заявление о возвращении Крыма

По словам Волкера, Россия оставит Крым точно так же, как Советский Союз в свое время вернул независимость балтийским странам. ФОТО: sprotyv.info

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что Россия вернет аннексированный Крым.

Заявил об этом в интервью ТСН.

"Да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму — мы не согласимся с российской аннексией Крыма. Такая же позиция и в ЕС", — сказал он.

По словам спецпредставителя США, никаких сроков назвать нынче невозможно, однако рано или поздно Крым вернется в состав Украины.

"Мы не можем предсказать, как много времени это требует. Главное, что мы приняли правильную позицию и держим ее", — подчеркнул Волкер.

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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против России снимут только после полной деоккупации Крыма. По словам политика, отказ РФ от выполнения Минских договоренностей не дает основания ослаблять какие-либо из них.