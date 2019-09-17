Оккупация Россией украинских территорий угрожает ОБСЕ

Российская агрессия угрожает безопасности, а также функционированию ОБСЕ. Фото: Радио. Свобода

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что российская оккупация Украины угрожает безопасности, а также функционированию ОБСЕ.

Для того, чтобы организация могла работать в нормальном режиме, необходимо решить российско-украинский конфликт, сказал Чапутович на открытии ежегодной встречи ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, передает "Укринформ".

"Пять лет назад агрессия России против Украины возбудила ключевые принципы ОБСЕ, такие как территориальная целостность и нерушимость границ. Оккупация Крыма и Донбасса создает угрозу безопасности и функционирования ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине имеет решающее значение для сохранения способности ОБСЕ строить безопасность в регионе и сосуществовать между странами ", - сказал Чапутович.

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