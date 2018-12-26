Во время аннексии Крыма в храмах УПЦ МП выдавали оружие - Чубаров

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 909
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7002
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1476
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2151
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1287
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1170
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 783
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4293
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
1 Просмотров: 2349
Фото
Все фото
14
5
5
14
6
Оккупанты превратили симферопольскую реку в помойку
Оккупанты превратили симферопольскую реку в помойку
Оккупанты хотят качать минеральную воду в &quot;Крымский титан&quot;
Оккупанты хотят качать минеральную воду в "Крымский титан"
Сенцов получит премию академика Сахарова
Сенцов получит премию академика Сахарова
&quot;Пойдем с тобой на рыбалку&quot; - дети написали письма поддержки пленным украинским морякам
"Пойдем с тобой на рыбалку" - дети написали письма поддержки пленным украинским морякам
Администрация крымской психбольницы развлекала оккупантов пациентами
Администрация крымской психбольницы развлекала оккупантов пациентами
Видео
Все видео
В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник
В оккупированном Симферополе упал украинский агитационный беспилотник
Флот своих не бросает: родители пленного Романа Мокряка рассказали о сыне
Флот своих не бросает: родители пленного Романа Мокряка рассказали о сыне
В Крыму на учеников упал потолок
В Крыму на учеников упал потолок
Оккупанты осудили крымскотатарского активиста за час
Оккупанты осудили крымскотатарского активиста за час
По Керченскому мосту идет военная техника: видео
По Керченскому мосту идет военная техника: видео
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1476
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1287
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1665
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 2133
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 12:01

Во время аннексии Крыма в храмах УПЦ МП выдавали оружие - Чубаров

  Комментировать
Во время аннексии Крыма в храмах УПЦ МП выдавали оружие - Чубаров
Тогда же православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы. Фото: "24 канал"

В первые дни российского вторжения в Крым в церквях УПЦ МП хранилось оружие. Заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью телеканалу "Прямый". Сказал, что видел собственными глазами.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие. Туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в форму и получали оружие", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России крымского татарина засудили к 17 годам тюрьмы

По его мнению, до того момента православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы.

"Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие - не должны выполнять указания из другого государства", - добавил Рефат Чубаров.

Священники Русской православной церкви в Украине сотрудничали с боевиками российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом рассказал волонтер и координатор фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во время аннексии Крыма в храмах УПЦ МП выдавали оружие - Чубаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 176914
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 1 Просмотров: 20434
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 14670
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 9153
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7605
Крым
В Крыму затонул российский буксир
В Крыму затонул российский буксир Просмотров: 1503
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО 43 Просмотров: 2907
В России крымского татарина засудили к 17 годам тюрьмы
В России крымского татарина засудили к 17 годам тюрьмы Просмотров: 387
Керченский пролив закрыли - назвали причину
Керченский пролив закрыли - назвали причину Просмотров: 4987
"Русофобских истерия" - Москва отреагировала на резолюцию ООН по Крыму
"Русофобских истерия" - Москва отреагировала на резолюцию ООН по Крыму Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
39
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Голосов: 1296
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua