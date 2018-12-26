Во время аннексии Крыма в храмах УПЦ МП выдавали оружие - Чубаров

Тогда же православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы. Фото: "24 канал"

В первые дни российского вторжения в Крым в церквях УПЦ МП хранилось оружие. Заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью телеканалу "Прямый". Сказал, что видел собственными глазами.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие. Туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в форму и получали оружие", - подчеркнул он.

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По его мнению, до того момента православная церковь, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы.

"Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие - не должны выполнять указания из другого государства", - добавил Рефат Чубаров.

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