Священники РПЦ помогали боевикам в начале войны в Донбассе

Под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украини.Фото: focus.ua

Священники Русской православной церкви в Украине сотрудничали с боевиками российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом рассказал волонтер и координатор фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

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"Я вам скажу - более того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку".

По словам волонтера, под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украины.

В Русской православной церкви надеются на помощь международных правозащитных организаций в борьбе с изменениями в Украинской православной церкви Московского патриархата.