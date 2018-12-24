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понедельник, 24 декабря 2018 10:47

РПЦ боится терять свои церкви в Украине

3 Комментировать
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
РПЦ собирается обращаться в международные организации Фото: 5 канал

В Русской православной церкви надеются на помощь международных правозащитных организаций в борьбе с изменениями в Украинской православной церкви Московского патриархата.

Получение томоса о Автокефалии Православной церкви Украины отбросит украинцев еще дальше от мира и решения религиозного вопроса, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда в сообщении ТАСС.

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"Мы будем продолжать стучать в двери международных правозащитных организаций, обращаться к тем, кто может повлиять на ситуацию в Украине. Потому что то, что произошло, не способствует ни гражданскому миру в Украине, ни решению религиозной ситуации", - сказал священнослужитель.

20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви.

После создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

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Комментарии

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Дата
24
декабря

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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