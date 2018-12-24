РПЦ боится терять свои церкви в Украине

РПЦ собирается обращаться в международные организации Фото: 5 канал

В Русской православной церкви надеются на помощь международных правозащитных организаций в борьбе с изменениями в Украинской православной церкви Московского патриархата.

Получение томоса о Автокефалии Православной церкви Украины отбросит украинцев еще дальше от мира и решения религиозного вопроса, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда в сообщении ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриарх Кирилл обвинил Вселенский патриархат в агрессии

"Мы будем продолжать стучать в двери международных правозащитных организаций, обращаться к тем, кто может повлиять на ситуацию в Украине. Потому что то, что произошло, не способствует ни гражданскому миру в Украине, ни решению религиозной ситуации", - сказал священнослужитель.

20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. После создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.