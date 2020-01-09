Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым

В оккупированный Крым приехал президент России Владимир Путин.
Совершил перелет в нарушение норм международного права и украинского законодательства направления из Москвы, пишет Радио.Свобода.
Глава Кремля смотрел на пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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Также посетил выставку военной техники.
Смотрел макет единого российского авианосца "Адмирал Кузнецов".
За это его высмеяли в сетях.
Блогер из оккупированной Ялты Евгений Гайворонский, который ранее вывезли с аннексированного Крыму в Краснодарский край РФ для "выдворение", уже находится на материковой части Украины.
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