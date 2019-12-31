ФСБ выдворила блогера Гайворонского на материковую Украину

Житель Ялты Евгений Гайворонский поддерживал в 2014 году аннексию Крыма / фото: Фейсбук

Блогер из оккупированной Ялты Евгений Гайворонский, который ранее вывезли с аннексированного Крыму в Краснодарский край РФ для "выдворение", уже находится на материковой части Украины.

Гайворонский должно быть уже в Бахмуте в Донецкой области, откуда он планирует ехать в Киев, пишет у себя на Facebook Рефат Чубаров, лидер Меджлиса крымскотатарского народа.

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины. Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России были выдворены в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое (Луганская область. - Gazeta.ua), - написал Чубаров.

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