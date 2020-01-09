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четверг, 09 января 2020 15:46

Оккупанты задержали 64-летнюю женщину

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Оккупанты задержали 64-летнюю женщину
Россияне задержали 64-летнюю жительницу оккупированного Севастополя. Фото: Укринформ

Женщиной, которую россияне задержали в ноябре 2019-го, оказалась жительница Севастополя 64-летняя Галина Довгополая.

Федеральная служба безопасности России обвинила ее в шпионаже и государственной измене, пишет Крымская правозащитная группа.

Российские спецслужбы заявляют, что женщина была завербована СБУ и собирала данные об оккупантах.

"27 ноября 2019 года "Ленинский районный суд" Севастополя относительно Галины Довгополой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 26 января 2020 года. Об этом сообщалось на официальном сайте "суда" без обозначения персональных данных арестованной. Женщине инкриминируют ст. 275 УК РФ, предусматривающей безальтернативное наказание в форме лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", – пишет. Крымская правозащитная группа.

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Приверженка Путина и аннексии украинских территорий Александра Митрошина продает свои так называемые книги на украинском сайте "Книгоград".

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

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